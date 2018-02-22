İngiltere'nin en büyük enerji dağıtım şirketi British Gas'ın sahibi olan Centrica 4.000 kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere'nin en büyük enerji dağıtım şirketi British Gas'ın sahibi olan Centrica karının yüzde 17 azalması, müşteri kaybetmeye devam etmesi sonrasında istihdamını azaltmaya gideceğini bildirdi. Centrica 4.000 kişiyi işten çıkaracak.



İngiltere'nin yanı sıra Kuzey Amerika ve İrlanda'da faaliyet gösteren Centrica'nın CEO'su Iain Conn, karın azalmasına neden olarak İngiltere'de düzenleyici otoritelerin müdahalelerini gösterdi.



British Gas'ın İngiltere'de müşteri sayısı 2017'de yüzde 9 azaldı./Milliyet