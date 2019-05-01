banner1005
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Kabul etmiyoruz
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Zam yapıldı
Zam yapıldı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) yükseltildi

Cep telefonlarında özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişiklik yapıldı. Buna göre, tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı

Cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) yükseltildi

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 TL ile bin 500 TL arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 TL’yi aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, "Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 28'inci maddesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12'nci maddesi ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

ulusal.com.tr





Etiketler; #ötv #özel tüketim vergisi #cep telefonları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.