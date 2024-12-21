Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gitti. İşte cep telefonu almayı düşünen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haberin ayrıntıları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.

Cep telefonu almayı düşünen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği taksit sayılarındaki düzenlemede hangi değişikliklerin yapıldığı merak ediliyor.

Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi - Resim : 1

Yapılan değişiklikle birlikte, yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin lirayı geçen cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılarca gerçekleştirilen, yenilenmiş ürün niteliğinde olmayıp fiyatı 20 bin lirayı aşan cep telefonu satışlarında da taksit süresi 3 ayla sınırlandırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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