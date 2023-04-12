Cep telefonu vergisi indirimi ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacağını seçim vaadi olarak bildirdi. Peki, cep telefonu vergisi indirimi ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak açıkladığı cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyeti sonrası özellikle cep telefonu vergisi en çok merak edilenler arasına girdi. Peki, cep telefonu ve bilgisayar vergi muafiyati fiyatları ne kadar olacak ve ne zaman gelecek?
2023 CEP TELEFONU VERGİSİ NE KADAR?
Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre; Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.
Üç farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor:
• Standart oran %18
• İndirimli oran %8
• Süper indirimli oran %1
Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor.
Bu kapsamda bilgisayar, cep telefonu, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan %18 olarak uygulanıyor.
CEP TELEFONU VERGİ MUAFİYETİ HESAPLAMA TABLOSU
Cep telefonu vergi muafiyeti tablosunda görüldüğü üzere belirtilen telefonlarda ÖTV, KDV, TRT Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı payı düşüldükten sonra yaklaşık yüzde 50 civarında bir indirim dikkat çekiyor.
• Hesaplama vergi muafiyeti gelirse 46 bin liralık telefon 23 bin lira civarına düşüyor.
• Bir diğer önekte ise 33 bin liralık telefonun 16 bin 700 lira civarına indiği görülüyor. Kısacası vergi muafiyeti cep telefonlarına yüzde 50 indirim getiriyor.
• Vergisiz hesaplama göre şuan satış fiyatı 41 bin 999 TL olan Apple marka iPhone 14 Pro 128 GB 21 bin 838 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor
• Aynı şekilde 25 bin 999 TL'ye satılan Samsung Galaxy S23 128 GB ise 13 bin 239 TL'ye satılabilecek.