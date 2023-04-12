Cep telefonu vergisi indirimi ne kadar olacak?

Söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranıyla satışa sunuluyor.

Bu kapsamda bilgisayar, cep telefonu, laptop, monitor, klavye, mouse, harddisk, tablet bilgisiyar indirimli KDV oranına tabi listelerde bulunmadığından dolayı genel KDV oranı olan %18 olarak uygulanıyor.