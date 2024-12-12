Cep telefonu ve internet faturalarına dev zam

2024 yılında yıllık 400 TL olan ÖİV, yeni düzenleme ile birlikte 2025’te 575 TL’ye çıkacak. Bu tutar, cep telefonu kullanıcılarının yanı sıra internet hizmetleri için de geçerli olacak. GSM operatörleri, faturalı ve faturasız hatlar arasında ayrım gözetmeden tüm kullanıcılarından aynı oranı tahsil edecek.

1999 Depremi Sonrası Geçici Gelen Vergi Kalıcı Oldu

Özel İletişim Vergisi, 1999 Marmara Depremi sonrası geçici bir uygulama olarak getirilmişti. Ancak zaman içinde kalıcı hale gelerek cep telefonu ve internet kullanıcılarının faturalarında düzenli bir yük haline dönüştü.

Elektronik Haberleşme Hizmetleri de Etkilenecek

ÖİV artışı, yalnızca telefon hatlarını değil, ev interneti kullanıcılarını da etkileyecek. Elektronik haberleşme hizmetlerinden alınan yüzde 10’luk ÖİV oranı, artış sonrası daha da hissedilir hale gelecek.

Yeni Kullanıcılar da Vergiden Muaf Değil

Yeni GSM hattı alanlar veya ev interneti bağlatan kullanıcılar da bu düzenlemeden muaf olmayacak. Tüm yeni aboneler, artan vergiler doğrultusunda ödeme yapacak.

Vatandaşlardan Tepki

Yükselen ÖİV oranı, artan enflasyon ve ekonomik zorluklarla birleşince halkın tepkisini çekti. Telefon ve internet faturalarının şimdiden yüksek olduğunu belirten kullanıcılar, zamların ek bir yük oluşturduğunu dile getiriyor.

Yeni düzenleme, 2025 itibarıyla tüm iletişim ve haberleşme hizmetlerini kullanan milyonlarca vatandaşı etkileyecek.