Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir: "Allah'a bin defa şükürler olsun öyle bir sağlam ekonomimiz, bankacılık sistemimiz var ki şu anda bu terör koridoruyla ilgili girmiş olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye en ufak bir etkisi olmadı"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "Allah'a bin defa şükürler olsun, öyle bir sağlam ekonomimiz, bankacılık sistemimiz var ki şu anda bu terör koridoruyla ilgili girmiş olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye en ufak bir etkisi olmadı." dedi.

Özdemir, Orhangazi ilçesinde, Faturamatik Yetkili İşlem Merkezi'nin (YİM) açılış töreninde, bölgenin gerek ekonomi, gerekse nüfus açısından önemli olduğunu söyledi.

Hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, "Müşteri memnuniyeti bizim için esastır. Hizmetlerimizin daha hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimize ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle hizmetlerimizi müşterilerimizin evlerine en yakın noktaya götürmek için çalışıyoruz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.



"Türk milleti, harekata katılan askerlerin zaferle dönmelerini bekliyor"

Açılış sonrası bir gazetecinin, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nı sorması üzerine Özdemir, "Türkiye'nin güney sınırında bir terör koridoru oluştu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, burada da büyüklüğünü göstererek, bu terör koridorunu sınırlarımızdan uzaklaştırmak, bölmek için büyük bir mücadelenin içine girdi ve çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Türk milleti, harekata katılan askerlerin zaferle dönmelerini bekliyor. Birinci görevimiz, burada başarılı olmaktır." şeklinde cevap verdi.

Bu kadar büyük bir olayın içine giren Türkiye'de ekonomik denge ve göstergelerin gayet iyi gittiğini anlatan Özdemir, enerjinin kullanımından da bunu çok iyi gördüklerini dile getirdi.

Herkesin ürettiğini ve ihracata devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Allah'a bin defa şükürler olsun öyle bir sağlam ekonomimiz, bankacılık sistemimiz var ki şu anda bu terör koridoruyla ilgili girmiş olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye en ufak bir etkisi olmadı. Vatandaş, hiçbir şey olmamış gibi yine parasını harcıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Cephede gösterdiğimiz başarıyı ekonomide de gösteriyoruz. Şu ana kadar gayet iyi gitti ve daha iyi gideceğine de bütün yüreğimle inanıyorum. Allah, Türkiye'nin her konuda yardımcısı olsun." dedi.

Törene, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Murat Salman ve çok sayıda davetli katıldı.