Üretim ve yatırım yapması beklenen özel şirketler, borcu kapatmak için bankalardan kredi peşine düştü.
Son dönemdeki artış oldukça dikkat çekici. Sadece 22-29 Haziran arası dönemde özel şirketlerin de arasında olduğu batık kredi miktarı 3,7 milyar lira arttı.
Haftalık değerlendirmede bu artış son 15 yılın en büyük yükselişi oldu. Bankaların şirketlerden alacağı brüt batık kredi tutarı ise 72.5 milyar liraya ulaştı.
Tabloyu Ulusal Kanal'a değerlendiren ekonomist Çetin Ünsalan, şirketlerin doğru bir hamle yaptığını söyledi.
Ancak bir de uyarı yaptı. Bu böyle devam etmez. Bankalar kredileri kesebilir.
Ekonomiye güvenin azaldığına dikkat çeken Ünsalan, tüketicilerin harcamalarını azalttığını söyledi. Bu ilk aşamada olumlu ancak ,"sonrası reel piyasaşları kötü etkiler" dedi.
HABER: DİLEK DOĞAN-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
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