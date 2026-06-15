Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Küresel ve iç piyasalarda kartlar yeniden dağıtılıyor! Gelen tarihi "barış anlaşması" ve savaşın sona erdiğine dair resmi açıklamaların ardından finans piyasalarında deprem yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 1

Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları yüzde 3’ün üzerinde çakılırken, küresel piyasalarda dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri de aşağı yönlü harekete geçti. Bu gelişmeyle birlikte son dönemde üzerinde yoğun satış baskısı hisseden altın fiyatları, dipten dikey bir toparlanma fırsatı bularak yeni haftanın ilk gününe şok yükselişle başladı.

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 2

YATIRIMCI EKRAN BAŞINA KİLİTLENDİ: GRAM ALTIN 6.435 TL SINIRINDA

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 3

Vatandaşlar ve altın yatırımcıları, haftanın ilk mesai gününde "Gram altın, çeyrek altın, ons fiyatı bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını siber sistemler ve kuyumcularda hararetle araştırıyor. Haftaya hızlı bir giriş yapan gram altın güne 6.435 TL seviyesinden başlarken, küresel piyasaların kalbi olan ons altın ise 4.325 dolardan işlem görmeye başladı.

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 4

15 Haziran 2026 Pazartesi Gününün İlk Saatlerinde Güncel Altın Satış Fiyatları

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 5

Gram Altın Satış Fiyatı: 6.437,58 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.728,00 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım Altın Satış Fiyatı: 21.436,00 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 8

Tam Altın Satış Fiyatı: 41.522,09 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 42.767,00 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 10

Gremse Altın Satış Fiyatı: 104.123,63 TL

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.324,13 Dolar

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Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları - Resim: 12
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