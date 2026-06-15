Çeyrek altın 10 Bin 700 Lirayı geçti, Ons Altın uçuşa geçti! İşte 15 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Vatandaşlar ve altın yatırımcıları, haftanın ilk mesai gününde "Gram altın, çeyrek altın, ons fiyatı bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını siber sistemler ve kuyumcularda hararetle araştırıyor. Haftaya hızlı bir giriş yapan gram altın güne 6.435 TL seviyesinden başlarken, küresel piyasaların kalbi olan ons altın ise 4.325 dolardan işlem görmeye başladı.