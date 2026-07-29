Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri yakın takibe alan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.