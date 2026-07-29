Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri yakın takibe alan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ile faiz beklentilerine yönelik açıklamalarını beklemesi nedeniyle çarşamba günü yatay bir görünüm sergiledi. Piyasalarda gram altın güne 6.135 TL, ons altın ise 4.022 dolar seviyesinden başladı.
İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde geçerli olan güncel altın satış fiyatları...
29 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LISTESİ
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.135,33 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.046,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.092,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 39.947,69 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.000,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.175,58 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.022,47 Dolar