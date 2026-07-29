Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 1

 İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri yakın takibe alan vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?”, “Yarım altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor.

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 2

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon ile faiz beklentilerine yönelik açıklamalarını beklemesi nedeniyle çarşamba günü yatay bir görünüm sergiledi. Piyasalarda gram altın güne 6.135 TL, ons altın ise 4.022 dolar seviyesinden başladı.

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 3

İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde geçerli olan güncel altın satış fiyatları...

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 4

29 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI LISTESİ
Gram Altın Satış Fiyatı: 6.135,33 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 5

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 10.046,00 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 6

Yarım Altın Satış Fiyatı: 20.092,00 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 7

Tam Altın Satış Fiyatı: 39.947,69 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 8

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 40.000,00 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 9

Gremse Altın Satış Fiyatı: 100.175,58 TL

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Çeyrek altın sınırını aştı! 29 Temmuz Çarşamba canlı altın satış fiyat listesi - Resim: 10

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.022,47 Dolar

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gram altın ekonomi