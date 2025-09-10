Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı: 10 Eylül altın fiyatları
Altın fiyatları 10 Eylül Çarşamba, haftanın ikinci iş gününe yeni rekorla başladı. Hafta başından bu yana süren yukarı yönlü hareket, yatırımcıların “Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” ve “Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularını gündeme taşıdı.
Kaydedilen güncel verilere göre bugün gram altın 4 bin 834 TL, çeyrek altın ise 8 bin 52 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatlarının detaylı güncel tablosu haberimizde yer alıyor.
FED BEKLENTİSİ ALTINDA REKOR GETİRDİ
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentisinin artması ve doların zayıflamasıyla birlikte yeni bir zirveye ulaştı. Tahvil getirilerindeki düşüş de değerli metale olan talebi artırdı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (10 EYLÜL 2025)
ONS ALTIN: 3.642,15 – 3.642,47 TL 🪙✨
GRAM ALTIN: 4.836,09 – 4.836,54 TL 💰
ÇEYREK ALTIN: 7.970,00 – 8.054,00 TL 🟡
YARIM ALTIN: 15.940,00 – 16.109,00 TL 🟠
TAM ALTIN: 30.089,02 – 30.674,14 TL 🟤
CUMHURİYET ALTINI: 30.503,00 – 30.677,00 TL 🏅
REŞAT ALTIN: 20.568,47 – 20.817,95 TL ⚜️
ZİYNET ALTINI: 50.072,93 TL 👑