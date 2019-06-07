Asya'dan Avrupa'ya, Arabistan'dan Afrika'ya uzanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne Cezayir de katıldı. Böylece örgüte katılan ülke sayısı 90 oldu

Cezayir, "Kuşak ve Yol" girişimine katıldı.



Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, "Yeni İpek Yolu" olarak da adlandırılan "Kuşak ve Yol" girişimine katılma kararnamesini imzaladı.



Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Bin Salih, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu girişimleri çerçevesinde iş birliği konusundaki onay kararnamesine imza attı.



Cezayir, 4 Eylül 2018'de "Kuşak ve Yol" girişimine katılım konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak Cezayir Anayasası'na göre anlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından imzalanana kadar uygulamaya geçirilmiyor.



Cezayir'in de Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmasıyla örgütteki ülke sayısı 90'ı buldu.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ilk kez 2013'te duyurduğu proje Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı 2049'da tamamlanacak.



ulusal.com.tr

