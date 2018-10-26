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CHP'den fındık fiyatı tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık fiyatı kasımda değil haziranda açıklanır. Üretici, fındığı elinden yok pahasına çıkardı, siz şimdi üreticinin elinde kalmayan fındığın fiyatını açıklıyorsunuz." ifadesini kullandı.

CHP'den fındık fiyatı tepkisi

Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı fındık fiyatları üzerine yazılı değerlendirmede bulundu. 

CHP olarak fındık fiyatının haziran ayından beri 15 lira olmasını istediklerini vurgulayan Torun, o günden bu yana her şeyin fiyatının arttığını belirtti.

Torun, "Dolar arttı, milli ihraç ürünümüz olan fındığın fiyatı yerinde saydı. Fındık fiyatı kasımda değil haziranda açıklanır. Üretici fındığı elinden yok pahasına çıkardı, siz şimdi üreticinin elinde kalmayan fındığın fiyatını açıklıyorsunuz." görüşünü paylaştı. 

Geçen yıl dolar ortalama 3,5 lirayken, üreticinin fındığını 11-12 liradan sattığını hatırlatan Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Şimdi dolar 6 liraya dayandı. Üretici bu zamana kadar elindeki fındığını yine geçen yılki fiyattan sattı. Milli ihraç ürünümüz olan fındıkta büyük bir oyun oynanıyor. Fındık üreticisi, belli bir zümrenin çıkarlarına kurban ediliyor. Üretici elindeki ürünü yok fiyatına, maliyet fiyatının altında sattı. Biz Mecliste fındığın tüm yönleriyle araştırılmasını istemiştik, onlar buna karşı çıktılar. Bu fiyasko karşısında şimdi Erdoğan durumu kurtarmaya çalışıyor. Oysa fındığın sorunu sadece güncel fiyat değil. Fındığın tüm yönleriyle araştırılması ve sürdürülebilir bir fındık politikası oluşturulması talebimiz devam ediyor. Bu yıl kasımda da olsa bir fiyat açıkladınız. Gelecek yıl üretici aynı sorunu yeniden yaşayacak. Gelin bu soruna kalıcı bir çözüm bulalım, milyonlarca Karadenizlinin yüzünü güldürelim.


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #fındık #tepki
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