CHP yönetimi görevden alındı, piyasalar alarmda: İşte BIST 100'de son durum!

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararının ardından finans piyasalarında hareketlilik yaşandı. BIST 100 endeksi gün içinde 11 bin puanın altına gerileyerek yatırımcıları alarma geçirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Çelik’in yerine İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı.

Güne 11 bin 304 puanla başlayan BIST 100 endeksi, kararın ardından %3,89 oranında düşüşle 10 bin 864 puana kadar geriledi.

BIST 100 chp borsa
