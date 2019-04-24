CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Dolar/TL kurunun yükselmesinin temel sebebininİstanbul seçim gerginliği olduğunu belirtti. Kurun yükselmesinin enflasyonu enflasyonun da faizleri tetiklediğini belirten CHP'li isim, "Faiz artışı yatırımların durmasına ve borçlu Şirketlerin iflasına yol açıyor" bilgilerini paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yükselen Dolar/TL kuru ile ilgili açıklama yaptı.



Erdoğdu, kurun yükselişte olduğunu belirtti.



CHP'li Erdoğdu, kurun yükselmesinin enflasyonu enflasyonun da faizleri tetiklediğini ifade etti.



CHP'li isim, şunları aktardı:



"Kur yükselişte...



Kurun yükselmesi enflasyonu, enflasyon faizleri tetikliyor...



Faiz artışı yatırımların durmasına ve borçlu Şirketlerin iflasına yol açıyor...



Bu aralar kur artışının temel sebebi ise İstanbul seçim gerginliği...



Bu bitmez ihtiras memleketi fakirleştiriyor..."



ulusal.com.tr



