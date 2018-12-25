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​Çiçek üreticisi zor durumda

Ekonomik kriz hediyelik çiçek sektörünü de vurdu. Gübre, ilaç ve çiçek soğanlarının döviz kuruna bağlı olması maliyeti yükseltti. Dövizin düşmesine rağmen girdi fiyatları aynı seviyede kaldı. Bu da sektörü zor duruma soktu.

​Çiçek üreticisi zor durumda

Hasta ziyaretinde, taziyede ya da önemli günlerde aklımıza ilk gelen hediye bir buket çiçek.

Hayatımıza renk katan çiçeğin üretim ve satış ayağındaki zorluklar ekonomik krizle daha da arttı.

Çiçeği seralarda yetiştiren üreticiler dövizin yükselmesiyle beraber artan girdi maliyetlerinden şikâyetçi.

Üreticiler “döviz düştü ama bizim giderler düşmedi” diyor.

Sadece döviz kuru değil, hava koşulları da üretimi olumsuz etkiliyor. Üreticiler devlet teşviklerinin artmasını istiyor.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, dalgalı kurdan satıcıların da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Ekonomik kriz nedeniyle 2018’de 100’e yakın esnaf kepenk kapattı.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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