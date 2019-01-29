Türk çiftçisi, 2019 yılına borç batağında girdi. Mazot, gübre ve yem fiyatları başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm maliyetleri ikiye katlanan üreticiler zor durumda. İthal tarım ürünlerinde gümrük vergisinin sıfırlanması da, Türk tarımına darbe vuruyor.

Türk çiftçisi 2019 yılına büyük bir borç sarmalıyla girdi. Mazot, gübre ve yem fiyatları ikiye katlandı.



Sattığı ürünle masraflarını bile çıkaramayan çiftçiler mecburen borçlanıyor. Borcunu ödeyemeyen çiftçiler çaresiz. Hükümetin ithalattan gümrük vergisini kaldırması, en çok Türk çiftçisine darbe vuruyor.



Maliyetlerin altında ezilen çiftçiler, borçlarını ödeyemiyor. Bankalar topraklarına el koyuyor. Üreticiler, hükümetin ithalat vergisini sıfırlamasını doğru bulmuyor.



Besiciler de "Bıçak kemiğe dayandı." diyor.



Üreticiler ithalata değil, yerli üretime destek istiyor. "İthalat vergisini değil, yerli üretimin vergisini kaldırın" diyorlar.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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