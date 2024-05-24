Çiftçilerin beklediği haber Bakan Yumaklı'dan geldi! Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?

Çiftçilerin gözü tarımsal destek ödemelerinde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği haberi paylaştı. 1 miyar 221 milyon 785 bin liralık ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çiftçilerin beklediği haber Bakan Yumaklı'dan geldi! Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
Çiftçilerin beklediği haber Bakan Yumaklı'dan geldi! Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
Editör: Uğur Çam

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilerin beklediği haberi paylaştı. Bakan Yumaklı, açıklamasında "1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 1 milyar 199 milyon 293 bin lirası Hububat-baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği, 22 milyon 44 bin lirası Kırkal kalkınma yatırım desteği, 447 bin lirası Hastalıktan ari işletme desteği olmak üzere toplam 1 milyar 221 milyon 785 bin lira olarak yapılacak.

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Kaynak: TRT Haber

# tarımsal destek ödemeleri # ibrahim yumaklı
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