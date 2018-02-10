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Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor
Çiftçiyi yeni tehlike bekliyor

Çiftçinin elektriği kesilecek

Sık sık elektrik kesintisiyle gündeme gelen DEDAŞ, Mardin'de çiftçileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Elektrik şirketi, borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriğinin 12 Şubat'tan itibaren kesileceğini duyurdu

Çiftçinin elektriği kesilecek

DEDAŞ özelleştikten sonra sık sık sorun yaşayan çiftçiyi yeni bir tehlike bekliyor.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü, borcunu ödemeyen çiftçiler için önemli bir uyarı yaptı.

Elektrik şirketi, borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriğinin 12 Şubat'tan itibaren kesileceğini söyledi.

Borcu bulunanlara ait trafoların fiziki bağlantısı kesilecek ve hatları toplanacak.

Ödenmeyen borçların tahsili içinde icra takibi başlatılacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #DEDAŞ #mardin
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