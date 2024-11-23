Çiftçiye 112 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 112 milyon 188 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı duyuruldu.

Sude İnak Sude İnak
Çiftçiye 112 milyon lira destek ödemesi
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere 112 milyon 188 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını duyurdu. Paylaşımda, "112 milyon 188 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Ödemelerin 110 milyon 742 bin 366 liralık kısmı kırsal kalkınma yardımları, 1 milyon 446 bin 500 liralık kısmı ise buzağı desteği olarak aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

tarım ve orman bakanlığı çiftçi
Günün Manşetleri
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Kadına yönelik şiddet ve medya
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri işbirliğiyle tatbikat
Çok Okunanlar
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
O isimlere boks dünyasından men O isimlere boks dünyasından men
Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti Türkiye'yi 10 ayda, 54 milyonu aşkın turist ziyaret etti