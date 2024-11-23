Çiftçiye 112 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere 112 milyon 188 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını duyurdu. Paylaşımda, "112 milyon 188 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Ödemelerin 110 milyon 742 bin 366 liralık kısmı kırsal kalkınma yardımları, 1 milyon 446 bin 500 liralık kısmı ise buzağı desteği olarak aktarılacak.