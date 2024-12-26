Çiğ süt üretim maliyeti artıyor! TÜSEDAD kasım ayı tavsiye fiyatlarını açıkladı

TÜSEDAD, Kasım ayına ait çiğ süt üretim maliyetini açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, 1 litre çiğ süt üretim maliyeti 19,25 TL olarak belirlendi. Bu maliyet, bir önceki ay olan Ekim ayında 18,67 TL olarak hesaplanmıştı, yani Kasım ayında maliyet yaklaşık 58 kuruş artmış oldu.