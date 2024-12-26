Çiğ süt üretim maliyeti artıyor! TÜSEDAD kasım ayı tavsiye fiyatlarını açıkladı
Çiğ süt üretiminin maliyetleri Kasım ayında bir önceki aya göre arttı. TÜSEDAD, Kasım ayı için 1 litre çiğ süt üretim maliyetini 19,25 TL olarak açıklarken, soğuk ve sıcak süt için tavsiye fiyatlarını da belirledi. İşte detaylar…
TÜSEDAD, Kasım ayına ait çiğ süt üretim maliyetini açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre, 1 litre çiğ süt üretim maliyeti 19,25 TL olarak belirlendi. Bu maliyet, bir önceki ay olan Ekim ayında 18,67 TL olarak hesaplanmıştı, yani Kasım ayında maliyet yaklaşık 58 kuruş artmış oldu.
TÜSEDAD, maliyet artışının temel sebeplerinden birinin kuru yonca otu fiyatlarındaki yüzde 13’lük artış olduğunu belirtti. Ekonomim’in haberine göre, bu artış, üreticilerin maliyetlerine doğrudan yansıdı. Ayrıca, reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir değişiklik olmaması da maliyetin artmasına etki eden faktörler arasında yer aldı.
TÜSEDAD, çiğ süt üretimi için yapılan hesaplamaların yanı sıra, USK (Ulusal Süt Konseyi) süt maliyeti eşdeğerini de açıkladı. Çiğ sütün soğutma bedelinin 1,50 TL olarak kabul edilmesiyle, sıcak süt maliyeti 17,75 TL olarak hesaplandı. Bu hesaplama, sıcak süt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir referans olacak.
TÜSEDAD, sektördeki dengeyi sağlamayı amaçlayan tavsiye fiyatlarını da kamuoyuyla paylaştı. Dernek, çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin kar marjını göz önünde bulundurarak, soğuk süt için 23,1 TL/lt ve sıcak süt için 21,3 TL/lt’lik tavsiye fiyatlarını belirledi. Bu fiyatlar, üreticilerin maliyetleri karşılamalarına ve sektördeki arz-talepten kaynaklanan dengesizliklerin önüne geçilmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
YONCA OTU FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN ETKİSİ DE BÜYÜK
Çiğ süt üretim maliyetindeki artışın sebepleri arasında en dikkat çekeni, yonca otu fiyatlarındaki artış oldu. Kuru yonca otunun fiyatı, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu durum, özellikle yem maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan yonca otunun fiyatındaki yükselişin, üreticilerin maliyetlerine olan etkisini artırdı.
TÜSEDAD, üreticilere yönelik yaptığı açıklamada, maliyetlerin arttığı bir dönemde sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için belirlenen tavsiye fiyatlarının önemine vurgu yaptı. Dernek, çiğ süt üreticilerinin, maliyet hesaplamalarını doğru yaparak ve tavsiye fiyatlarına uygun hareket ederek sektördeki dengenin korunmasına yardımcı olabileceğini belirtti.