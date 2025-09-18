Çiğ süte zam geldi! 1 Ekim’den itibaren yeni fiyat geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, 17 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda çiğ süt referans fiyatını artırma kararı aldı. Konsey, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.”

Böylece, litre fiyatı 18,35 TL’den 19,60 TL’ye çıkarıldı. 1,25 TL’lik artış, yüzde 6,81 oranında zamma denk geliyor.

YAĞ VE PROTEİN ORANINA GÖRE FARKLI ÜCRET

USK açıklamasında, fiyat belirlemesinde baz alınan yağ ve protein oranlarına da dikkat çekildi. Açıklamada, baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için +29 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.

Çiğ süt referans fiyatı Aralık 2025 döneminde yeniden masaya yatırılacak. Böylece piyasalardaki gelişmelere göre fiyat güncellemesi yapılabilecek.

TÜSEDAD 21 TL TALEP ETMİŞTİ

Kararın açıklanmasının ardından gözler üretici temsilcilerinin beklentilerine çevrildi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), daha önce yaptığı açıklamada üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek fiyatın 21 TL’ye çıkarılmasını talep etmişti.

TÜSEDAD yetkilileri, yem ve enerji maliyetlerindeki artışın üreticiyi zorladığını vurgulayarak, mevcut fiyat artışının üretici maliyetlerini karşılamada yetersiz olabileceğini belirtiyor.

Türkiye’de son yıllarda süt üreticileri, artan yem fiyatları, enerji maliyetleri ve işçilik giderleri nedeniyle sık sık zorluk yaşadıklarını dile getiriyor. Üreticiler, maliyetlerin fiyat artışlarından daha hızlı yükseldiğini savunarak, çiğ süt referans fiyatlarının düzenli aralıklarla güncellenmesini talep ediyor.