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''Çin ABD'yi ekonomik tahttan indirecek''

İş adamı ve stratejist Mehmet Öğütçü, küresel düzende ve Türkiye’de önümüzdeki 10 yılın yeni ekonomik ve jeopolitik beklentilerini değerlendirdi. Hükümetin Uygur yaklaşımın Çin ile ilişkilerde güvensizlik yarattığı konusunda uyaran Öğütçü "21 yüzyılın en vizyoner projesi Çin'den geliyor, Kuşak Yol Projesi" dedi. Öğütçü Türkiye'nin 10 yıllık stratejik planında Rusya ile ilişkilerin 1'inci sırada olduğunu vurguladı.

''Çin ABD'yi ekonomik tahttan indirecek''

Bu değerlendirmeler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD yöneticisi ve stratejist Mehmet Öğütçü'ye ait. 

Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, “Küresel Düzende ve Türkiye’de Önümüzdeki 10 Yılın Yeni Ekonomik ve Jeopolitik Beklentileri” konulu toplantı düzenledi. 

Toplantının konuğu olan Mehmet Öğütçü, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerine değindi, "Hükümetin Uygur meselesindeki tutumu güvensizlik yaratıyor" dedi.
 
Öğütçü, 21'inci yüzyılın en vizyoner projesinin Çin’in hayata geçirdiği Kuşak Yol projesi olduğunu söyledi.

Öğütçü küresel dengelerin batıdan doğuya doğru kaydığını dikkat çekti. 

Avrupa Birliği'nin ayakta kalamayacağını söyleyen Öğütçü, Avrupa'da ekonomik krizlerin kapıda olduğunu vurguladı.

Öğütçü, Amerika’nın ekonomik tahtından indirileceğini söyledi. 

Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık stratejik planında Rusya ile ilişkiler  ilk sırada yer almalı. 


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #abd
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