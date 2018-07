Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı Türkiye eyleme geçti. Çin'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çinli finans kuruluşları ile görüştük. Özel sektör, kamu ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamam" açıklaması yaptı. Bu arada Enerji Bakanı Fatih Dönmez Ankara'da, Çin'in en büyük bankasıyla masaya oturdu, doğu akdeniz mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pekin'de dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China’nın (İNDÜSTİRİYIL ENT KOMÖRŞIL BENK OF ÇAYNA) Başkanı Yi Huiman ile görüştü.Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pekin ziyaretimizin son programında dünyanın en büyük bankası olan ICBC (AY Sİ Bİ Sİ) Başkanı Sayın Yi Huiman ile Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularını ele aldık" dedi.Albayrak, mesajında "Çin seyahatimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için; özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı" ifadelerini kullandı.Bu arada Ankara'da da Çin'in en büyük bankası ICBC (AY Sİ Bİ Sİ) ile masaya oturuldu. Bankayla Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İşbirliği Zirvesi'nde Türkiye'nin enerji ve altyapı projeleri için iyi niyet protokolü imzalandı. Törende konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez enerjide kaynak çeşitliliğinin artırılmasına dikkat çekti ve "İnşallah Akdeniz'de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız." dedi.