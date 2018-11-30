Çin'de bu yıl Türkiye Turizm Yılı olarak kabul edildi. 2 ülke turist sayısındaki artışı önemsiyor. Çin'de konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çin ve Türkiye'nin dostluğuna coğrafi mesafelerin engel olamadığını" söyledi.

Türkiye-Çin ilişkileri turizm başta olmak üzere birçok alanda hızla ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Çin'de bir dizi ziyarette bulundu.



Çin'de bu yıl "Türkiye Turizm Yılı" olarak kabul edildi. Yapılan etkinlikler Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısına olumlu yansıdı. Bakan Ersoy, "Turist sayısında 2016'dan 2017'ye yüzde 46'lık bir artış vardı. 2017'den 2018'e ise yaklaşık yüzde 80'lik bir artış yaşandı" dedi.



Türkiye 2019 yılında Çin'den daha fazla turist gelmesini bekliyor. Bu kapsamda gerekli çalışmalar yapıldı. Turizm Bakanı Ersoy, Çinli mevkidaşı Luo Şugang ile ikili görüşme yaptı. Gelecek yılda daha fazla turist gelmesi için çeşitli aktivitelerin yapılması planlanıyor.



Asya pazarının önemli olduğunu söyleyen Ersoy, Çin ile işbirliğinin artırılacağını belirtti. Bakanın Çin'deki temasları "2018 Türkiye Turizm Yılı"nın kapanış konseriyle sona erdi.



ulusal.com.tr