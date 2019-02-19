Hatırlayacaksınız; kimi medya kuruluşları ve bazı isimler Uygur yalanlarını gündeme taşımaya çalışmıştı. Ekonomist Hakan Topkurulu provokasyonun arkasında ekonomiye sabotaj girişimi olduğuna işaret etti. Tarafların uzun süredir devam eden görüşmeleri tamamlanma aşamasında. Çin bankaları mevcut ve yapılması planlanan projelerle, Türk kamu ve özel sektör bankalarına sendikasyon kredisi sağlamaya hazırlanıyor. Sürecin ayrıntılarını ekonomist Hakan Topkurulu ilk kez Ulusal Kanal'da anlattı.

Başta bankacılık sektörü olmak üzere hemen hemen her kesim kaynak arayışında....



Bu çerçevede Çin'den 10 Milyar Dolarlık kaynak yaratılması güdemde. Ekonomist Hakan Topkurulu finans ve bankacılık sektöründe dünya sıralamasında başı çeken Çin bankalarının Türk Kamu ve Özel sektör bankarına 2.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağlamaya hazırlandığını duyurdu.



Özel sektör eliyle yapılan veya yapılacak olan köprü ve otoyolların finansman sıkıntısı da Çin bankalarının gündeminde. Bu projeler yap-işlet-devret modeli ile Türk kamu bankalarından sağlanan kredilerle yapılmış ancak geri ödemelerinde sorunlar yaşanmıştı. Açıkta kalan bu ödemeler ile ilgili yine Çin Banklarından finansman sağlanması hedefleniyor.



Çin bankalarının finansman sağlamayı planladığı 3. köprü ve Çanakkale köprülerinin Bir kuşak- Bir yol projesinin güzergahlarından olması da dikkat çekti.



Kısa vadede toplamda 10 Milar dolarlık bir kaynak yaratılması planlanıyor.



Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini vurgulayan Topkurulu kimi çevrelerin ve bazı medya kuruluşlarının Uygur yalanlarına sarılmalarının nedeninide bu gelişmeye bağlayarak, uyardı.





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