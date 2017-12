Çin Kalkınma Bankası ile Ziraat Bankası arasında toplam 600 milyon dolar tutarlı finansman imkanı için 3 yıl vadeli kredi anlaşması yapıldığı açıklandı.

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Çin Kalkınma Bankasınca sağlanan 600 milyon dolarlık kredi imkanının Türk ekonomisine, özellikle Türk bankacılık sektörüne ve Ziraat Bankasına olan güveni bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.



Ziraat Bankasından yapılan yazılı açıklamada, kaynak çeşitlendirilmesi ve mevcut kaynakların derinleştirilmesi doğrultusunda önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından ikili anlaşmalar yoluyla kaynak teminine devam edildiği belirtildi.



Mayıs ayında Pekin'de düzenlenen "Belt and Road Forum"da Çin Kalkınma Bankası ile Ziraat Bankası arasında çeşitli alanlarda iş birliği yapılması konusunda niyet mektubu imzalandığı hatırlatılarak, bu kapsamda, toplam 600 milyon dolar tutarlı finansman imkanı için 3 yıl vadeli kredi anlaşması yapıldığı ifade edildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuru, yurt dışından sağladıkları kaynak açısından coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve farklı ekonomik bölgelerden yatırımcı ve kredi kuruluşlarına ulaşılmasının önemli stratejik hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.



Bu yıl içinde gerçekleştirdikleri iki eurobond ihracında Çin dahil Asya bölgesinden artan bir taleple karşılaştıklarına işaret eden Kuru, bunun bölgedeki ilginin bir işareti olduğunu vurguladı.



Kuru, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Kalkınma Bankası tarafından sağlanan son kredi imkanının da Türk ekonomisine, özellikle Türk bankacılık sektörüne ve Ziraat Bankasına olan güveni bir kez daha teyit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çin Kalkınma Bankası ve Çin'in diğer önde gelen finans kurumlarıyla her konuda iş birliğimizin artarak devam etmesini bekliyoruz. Oluşturulmakta olan uzun vadeli iş birliklerinin sürekliliği bizim için esas olup düzenli olarak bölgeye gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde de kaynak çeşitliliği ve bununla birlikte coğrafi çeşitlilik stratejimizi sürdürüyor olacağız. Eklenen her yeni kaynak ülkemiz ekonomisine ve reel sektöre olan desteğimizin devamı için gücümüze güç katacaktır."