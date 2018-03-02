Çin'in dünya ekonomisine katkısı 2017 yılında yüzde 30 arttı. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası dünyanın yüzde 15'ini oluşturuyor, döviz rezervi ise dünyanın ilk sırasında yerini koruyor

Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası dünyanın yüzde 15'ini oluşturuyor.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan baş ekonomist Sheng Laiyun, 2017 Yılı Ulusal Ekonomi ve Sosyal Gelişme İstatistik Bildirisi'ne değinerek, 2017 yılında Çin'nin ekonomik gücünün yükseldiğine işaret etti.



2017 yılında Çin'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası dünyanın yüzde 15'ini oluşturdu. Bunun önceki beş yıla göre yüzde 3 arttığı ve dünya sıralamasında ikinci olduğu açıklandı.



Verilere göre, 2017 yılında Çin'in döviz rezervi dünyanın ilk sırasında yerini koruyor.



Gıda üretim hacmi ise beş yılda 600 milyon tonu geçti.



Bunun yanı sıra, 2 bin 812 kilometrelik yüksek hızlı tren demiryolu inşası başladı. Dünyanın en büyük otoyol ağı, yüksek hızlı tren demiryolu ağı ve mobil genişbandı inşa edildi.



Öte yandan Çin'in uluslararası etkisi de gittikçe artıyor. 2017 yılında Çin'in dünya ekonomisine katkı oranının yaklaşık yüzde 30 arttığını kaydedildi. Dünya ekonomisinin canlandırılması için Çin ekonomisinin önemli bir motivasyon olduğu belirtildi.



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