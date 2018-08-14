Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak. Çinli gıda firması Hangzhou Linan daha önce ABD ve Şili'den satın aldığı kuru üzüm ve kuru inciri Türkiye'den ithal etmek için harekete geçti. Heyetler Perşembe günü Manisa’da cuma günü de Aydın’da incelemeler yapacak.

Uzun yıllar Türkiye ile dolaylı savaş içinde olan Amerika artık doğrudan ekonomik olarak Ankara'yı hedef alıyor. Türkiye de saldırılara karşı yeni siyasi, askeri, siyasi ve ticaret ortaklıklar geliştiriyor. Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ilişkiler Türkiye’nin öncelikleri arasında.



Çinli gıda firması Hangzhou Linan Food Company, daha önce Amerika ve Şili'den ithal ettiği kuru üzüm ve inciri Türkiye'den satın almaya karar verdi. Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan firma yetkilileri perşembe günü kuru üzüm için Manisa'da, cuma günü de kuru incir için Aydın'da incelemeler yapacak. Hangzhou Linan'ın Türkiye'deki üreticilerle bin ton kuru üzüm, 400 ton kuru incir alımı için anlaşma yapması bekleniyor.



Türkiye geçen yıl Çin'e toplam bin 250 ton kuru üzüm, 484 ton kuru incir ihracatı yaptı. Hükümet, Türk kirazının Çin pazarındaki seviyesinin artması içinde yoğun çaba harcıyor. Türkiye, 21. Yüzyıl İpek Yolu projesi olan “Kuşak ve Yol inisiyatifi”nde de stratejik bir noktada. Çin - Orta Asya - Batı Asya rotasının son halkası Türkiye. Bu bağlamda da Türkiye ile Çin önemli işbirliklerine imza atılıyor. Haziran 2018 itibarıyla Türkiye’de ofis açan Çinli firma sayısı bini bulmuş durumda.



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