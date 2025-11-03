Çin'in o kararı fiyatları düşürdü: İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları

Çin'in perakendecilere yönelik uzun süredir devam eden bir vergi uygulamasını sonlandırmasıyla ons altında sert bir düşüş yaşandı; ancak sabah saatlerinde başlayan toparlanma sonrası yatırımcılar güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merakla araştırmaya başladı.

Altın fiyatları, Asya'dan gelen haberle dalgalandı. Çin’in, belirli perakendecilere yönelik uzun süredir yürürlükte olan vergi iadesi uygulamasını sonlandırmasının ardından altın fiyatı ons başına 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Ancak, piyasadaki bu sert düşüş uzun soluklu olmadı. Sabah saatlerinde ons altın yeniden toparlanarak 4 bin dolar seviyesinin üzerine tırmandı.

Hem iç piyasayı hem de dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu değişimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" sorusuyla araştırmalar yoğunlaştı.

Peki, yaşanan bu dalgalanma sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 5.412,39 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.222,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.433,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.661,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.719,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 91.933,88 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.003,51 dolar

