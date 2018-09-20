Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik temaslar hızlandı. Şangay Ticaret ve Sanayi Odası Federasyon’undan bir heyet İzmir’e geldi. Çinli heyet ticaret odası yönetimi ile heyetler arası görüşmeler yaptı.

İzmir Ticaret Odası ve Şanghay Ticaret ve Sanayi Federasyonu Heyeti yatırım ve ticaret konularını görüştükleri bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Ticaret Konsolosu Lui Weiguo ile farklı sektörlerden İZTO meclis üyesi Türk iş insanları katıldı.Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof Dr. Mustafa Tanyeri, kuşak yol projesine dikkat çekti.Oda olarak Çin’e özel önem verdiklerini söyleyen Tanyeli, İzmir Ticaret Odasının Çin’de bulunan Wuhan, Nanjing, Pudong, Şanghay Ve Hong Kong Ticaret Odaları ile anlaşmalarının olduğunu söyledi.Çinli heyet adına Şangay Sanayi ve Ticaret Federasyonu Başkan Yardımcısı Chen Chang konuşma yaptı.Kuşak Yol Projesini anlatan Chang, proje doğrultusunda dünyanın birçok ülkesiyle başta yatırım, ticaret, eğitim, sağlık alanlarında temas halinde olduklarını belirtti. Chang, İzmir’e özel önem verdiklerini ve köklü ticari ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.Toplantı heyetler arası özel görüşlerden sonra son buldu.