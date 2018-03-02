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Çinli turistler, geçen yıl yurt dışına yaptıkları seyahatlerde 115 milyar dolar harcadı

Çinli turistler, geçen yıl yurt dışına yaptıkları seyahatlerde 115 milyar dolar harcadı. Geçen yıl yurtdışına 130 milyon Çinli seyahat etti.

Çinli turistler, geçen yıl yurt dışına yaptıkları seyahatlerde 115 milyar dolar harcadı

Çin’in önde gelen seyahat acenteleri açıkladı.

Ctrip ve Çin Turizm Akademisinin ortak yayımladığı rapora göre, Çinli turistlerin geçen yıl seyahat sayısı 130 milyon oldu. Turistler, bu seyahatlerde 115 milyar dolar harcamada bulundu.

Bir önceki yıla oranla 2017'de yapılan seyahat sayısı yüzde 7, harcamalar da yüzde 5 arttı.

Çinli turistler seyahatlerde daha çok grup turlarını tercih etti.

Rapora göre, Tayland ve Japonya en çok tercih edilen ülkeler arasında başta geliyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #çin
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