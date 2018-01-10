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“Cirosu en yüksek 250 şirketten para toplanırdı“

Eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi

“Cirosu en yüksek 250 şirketten para toplanırdı“


















Kaynak: AA
Etiketler; #FETÖ/PDY davası #bursa
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