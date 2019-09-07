Citroen C5 aircross suv fiyat listesi! Citroen C5 aircross suv özellikleri

DİNAMİK VE ÖZGÜN KARAKTER

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, heybetli tasarımı ile dinamik bir karakter ortaya koyuyor. İkonik Airbump® gibi özgün uygulamalarla hareketlendirilen akıcı tasarım çizgileri ve çift renkli tavan barları ile SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor.

Açılabilir panoramik cam tavan ve “C” şeklindeki krom cam çerçevesi sayesinde Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un çekiciliği artıyor. Geniş ve yüksek yapıya sahip arka tasarım ise Citroën imzası 3D görünümlü arka farlar ve krom detaylı çift egzoz çıkışı ile donatılıyor.

OLAĞANÜSTÜ KONFOR

Yeni Citroën C5 Aircross SUV'un kabini geniş ve konforlu. Fonksiyonelliğe önem veren kokpit mimarisi aynı zamanda akıcı ve zarif çizgilerle göz dolduruyor. Yatay tasarımlı ön konsol bünyesindeki detaylarla şık ve kaliteli bir görünüm sergiliyor.

Sürüş konforunu artıran Grip Control Sistemi, güvenlik özellikleri ve sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanında gösteren 12.3'' ekrana sahip kişiselleştirilebilir bir dijital gösterge paneli bulunuyor.

Citroën Advanced Comfort® teknolojisine sahip koltuklar ile beraber iç ambiyansta kullanılan renkler, malzeme kalitesi, aracı şık kılan krom ve parlak siyah detaylar, her bir ayrıntının titizlikle ele alındığını gösteriyor.

YENI CITROËN C5 AIRCROSS SUV'UN DOĞUŞU

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, Citroën ürün gamının en yeni üyesi. 2015 yılında tanıtılan Citroën Aircross konseptinden ilham alınan yeni C5 Aircross, 2017 yılında pazara sunulan ve büyük bir başarı yakalayan C3 Aircross SUV'un ardından Citroën'in SUV hamlesini devam ettiriyor ve Citroën müşterilerinin beklentilerini karşılıyor

TARZINI YANSIT

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, son derece zengin bir kişiselleştirme yelpazesi sunuyor. 7 gövde rengi, 3 renk paketi ve siyah tavan seçeneği ile farklı kombinasyonlar oluşturulabiliyor . Gümüş, beyaz ve kırmızı seçeneklerin yer aldığı renk paketi ile Airbump®, ön tampon ve tavan barları renklendirilebiliyor.İç tasarımda ise donanım seviyelerine göre farklılık gösteren ambiyans seçenekleri ile zevkinize ve kişiliğinize uygun tarzı yansıtan ambiyanslar sunuluyor.

Wild Gri ambiyans, dinamizmi ve canlılığı ifade ediyor: Taş Gri kumaş ve siyah deri görünümlü koltuklar ve koltuk sırtlarının üstünü tamamlayan turuncu şerit. Ön ve orta konsol gri süslemelerle hareketlendiriliyor.

Hype Kahve ambiyans üst seviye bir algı ifade ediyor: kahve rengi nappa deri ve siyah deri efektlere sahip koltuk döşemelerini koltuk sırtlarının üstündeki açık gri Alcantara şerit tamamlıyor. Ön ve orta konsol kahverengi süslemelerle hareketlendirilirken, kahverengi gösterge siperliği ve kahve/siyah çift renkli tamamı deri direksiyon simidi görünümü tamamlıyor.

BENZERSİZ KOZA HİSSİ İÇİN SESTEN ARINDIRILMIŞ İÇ MEKÂN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, çift katmanlı yalıtıma sahip ön cam ile yol ve rüzgar gürültüsünü en aza indirmek üzere tasarlandı. Böylece yolculara koza benzeri sesten arındırılmış bir kabin sunuluyor.

Yolcuların konforunu en üst seviyeye çıkartmak için yeni Citroën C5 Aircross ayrıca bir kabin içi hava temizleme sistemi olan Hava Kalitesi Sistemi (AQS) ile donatılıyor. Bu sistem dış hava kirliliğini tespit ediyor ve kabin içerisindeki hava sirkülasyon modunu otomatik olarak ayarlayarak filtreliyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, sürüş güvenliğini ve konforunu destekleyen, trafik koşullarına bağlı olarak sürüşü basitleştiren en güncel sürüş destek teknolojisiyle donatılıyor.

DİJİTAL DÜNYA VE OTOMOBİLİNİZ ARASINDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, kullanıcının dijital dünyası ile otomobili arasında kapsamlı ve kesintisiz bir iletişim sağlamak için en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran sezgisel sistemler kullanıma sunuyor. Araç kullanıcısı 8" dokunmatik ekran üzerinden araç ayarları, multimedya sistemi, telefon ve klima sistemlerine kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca Mirror Screen özelliği, kablosuz şarj sistemi ve ConnectedCAM Citroën® olmak üzere birçok fonksiyona erişim sağlıyor.

VERİMLİ MOTOR VE ŞANZIMAN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV her biri yüksek verimlilik seviyesine sahip, benzin ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Bu motorlar 8 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor:

1.6 PureTech 180 S&S EAT8

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

8 ileri otomatik şanzımanın en güncel versiyonu olan 8 vitesli EAT -Efficient Automatic Transmission (Verimli Otomatik Şanzıman) elektrikli vites değişimi ve el freni fonksiyonu ile daha da fazla verimlilik ve konfor sunuyor. Sisteme eklenen iki vitesin de katkısıyla yeni otomatik şanzıman yerini aldığı 6 vitesli otomatik şanzımana kıyasla %7’ye kadar yakıt ekonomisi sağlıyor. Yine ilave edilen iki vites, vites değişim aralıklarını kısaltarak vites değişimlerinin daha yumuşak olmasını sağlıyor.