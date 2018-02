Citroen'i İsveç’te 15-18 Şubat'ta düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Rally Sweden'da 3 ekip temsil edecek.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Rallye Monte-Carlo'nun ardından şampiyonanın ikinci ayağı Rally Sweden İsveç’te düzenlenecek.

Tamamen karla kaplı zeminde düzenlenecek olan rallide, takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rallye Monte-Carlo’da iki ekip ile start alan Citroen Total Abu Dhabi WRT, İsveç’te üç ekiple yarışacak. Kris Meeke-Paul Nagle, Craig Breen-Scott Martin ikililerinin dışında bu yarışta Mads Ostberg-Torstein Eriksen ikilisi de takım için puan toplayacak.

30 yaşındaki Mads Ostberg, 2014 ve 2015 sezonunda Citroen ile yarışmış ve 7 kez podyumda yer almayı başarmıştı.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin Rally Sweden için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroen pilotu Kris Meeke yarış hakkında temel bilgileri veriyor.