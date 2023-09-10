CKD imza kampanyası başlattı! Kreş ücretleri ateş pahası

Eğitim-öğretim yılı pazartesi günü itibariyle başlıyor. Ancak her kaleme gelen zamlar, çocuğu olan aileleri zor durumda bırakıyor. Kreş ücretlerine gelen zamlarla ilgili Cumhuriyet Kadınları Derneği harekete geçti.

Dernek, başlattığı imza kampanyasıyla kreş ücretlerinde çalışan annelerin de gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

"KREŞ ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRETLE YARIŞIYOR"



- Okul çağında çocuğu olan aileler peş peşe gelen zamlardan dertli. Özellikle çalışan anneler yüklü kreş ücretleriyle baş başa bırakılıyor.

"KADINLARIN İŞİ BIRAKMASI HESAPLARI YAPILIYOR, ÇÜNKÜ AİLELER BAŞKA ÇIKIŞ YOLU BULAMIYOR"





Konuyla ilgili imza kampanyası başlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür artan kreş ücretlerinin kadınların çalışma hakkının gasp ettiğini vurguladı.





"BU DURUM KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATININ GASP EDİLMESİ DEMEKTİR





Oygür devlet kreşlerinin ücretsiz olmasını ve ihtiyacı olan ailelere kreş desteği sağlanmasını talep etti.



Dernek Başkanı Tülin Oygür, imza kampanyasına çalışma durumu ya da cinsiyet fark etmeksizin her vatandaşın destek vermesi gerektiğine işaret etti.

ÇALIŞAN YA DA ÇALIŞMAYAN HERKES BU KAMPANYAYA KATILMALI, KATILIM ÇOK KOLAY

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kampanyasına Vatan Partisi'nden de destek geldi. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, vatandaşları imza kampanyasına katılmaya çağırdı.