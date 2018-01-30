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Çobanbey'de kaçak ilaç operasyonu

-Gümrük Muhafaza ekiplerince Çobanbey gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda, 553 bin 732 adet cinsel gücü artırıcı ilaç ele geçirildi

Çobanbey'de kaçak ilaç operasyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kilis'teki Çobanbey gümrük sahasında, kaçak yollardan piyasaya sürülmek üzere getirilen 553 bin 732 adet cinsel gücü artırıcı kaçak ilaç ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, "Suriye'den boş olarak Türkiye'ye giriş yapacak bir tır ile kaçak ilaç getirileceği" istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çobanbey gümrük sahasına gelen tırlar arasından ihbara uygun araçlar seçilerek arama yapıldı. Aramalara eşlik eden çay ve tütün dedektör köpeği "Donör", bir tırın dorsesine aşırı tepki verdi. Tırda arama sürerken, aracın şoförü M.P. ile de ön görüşme yapıldı. M.P, aracın Suriye'de C.E. ve A.M.S. isimli kişiler tarafından kendisinden birkaç gün alındığını belirterek, şahıslara ilişkin eşkal tarifinde bulundu ve cep telefonu numaralarını verdi.

Dorsenin ön kısmında devam eden detaylı arama sonucu, çekiciye bağlanan kısımda zula olarak tabir edilen gizli bir bölme oluşturulduğu belirlendi. Gizli bölmenin üstüne kapatılan tahta kaplama söküldüğünde, çok sayıda paket içinde cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulundu. Zulada gizlenen toplam 553 bin 732 adet ilaca el konuldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında araç sürücüsü ifadesi alınarak serbest bırakılırken, düzenlenen operasyonla Gaziantep'te yakalanan C.E. ve A.M.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümrük ve ticaret bakanlığı #Çobanbey gümrük sahası #cinsel gücü artırıcı ilaç
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