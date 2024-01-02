"Çok Açık Bir Sabotaj Girişimi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklamak üzere Türkiye İhracatçı Meclisleri programına katıldı.



Erdoğan, verileri açıklamadan önce Riyad'daki süper kupa krizini ele aldı.

"Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteği ile bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.



İnançlar ve Ülkeler hedef alınıyor."

Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı operasyonlarına figüranlık yapıyorlar dedi.

"Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır."

Erdoğan Sinsi Bir Operasyona Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında ihracatta değer bazında öne çıkan 3 ülkeyi paylaştı.



"İhracatta değer bazında öne çıkan 3 ülke BAE, Rusya ve Suudi Arabistan'dır."

2023 yılı ihracatı geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolar oldu.



