Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Comcast'in geliri yüzde 4,3 artış kaydetti

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Comcast, geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.

ABD'li telekomünikasyon devi Comcast'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 dördüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 21,9 milyar dolara yükseldi. Firma, geçen senenin son çeyreğinde 21 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Şirketin 2016'nın Ekim-Aralık döneminde net karı 2,3 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı döneminde bu miktar 6 kattan fazla yükselerek 15 milyar dolara ulaştı.

Firmanın hisse başına karı da 2016'nın son çeyreğinde 0,48 dolar iken, 2017'nin aynı döneminde 3,17 dolara yükseldi.

Ayrıca Comcast'in geçen senenin dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre internet kullanıcı sayısı 350 bin artarken, TV abone sayısı 33 bin azaldı.



Comcast'in dördüncü çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri değer kazandı.



New York borsasının açılmasıyla, şirketin hisse başına değeri dünü 42,44 dolardan tamamladıktan sonra bugün 42,70 dolara kadar tırmanarak yüzde 0,6 prim yaptı ancak daha sonra dalgalı bir seyir izledi.



Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios bulunuyor.