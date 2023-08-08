Corendon Airlines Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden biri! Antalya'da ise zirve de

Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketinin yer aldığı Capital500 araştırmasında 131. sırada bulunan Corendon Airlines, Antalya için yapılan değerlendirmede ise birinci oldu.

TÜRKİYE'DE 131. SIRADA YER ALDI



Capital500’ün 2022 yıl sonu rakamlarına göre hazırlanan yeni araştırmasında 37 sektör yer aldı. Bu yılın ilk 3 sektörü; enerji-petrol, gıda-içecek ve otomotiv olarak sıralanırken Corendon Airlines’ın öncülük yaptığı ulaştırma sektörü ise atağa geçerek toplam cironun yüzde 5’ini yaptı ve sıralamada 6’ncılığa yükseldi. Araştırmaya göre firma, ulaştırma sektöründe hizmet veren en iyi 4. şirket oldu. Araştırmaya ilk girdiği sene olan 2011’de 431. sırada yer alan Corendon Airlines’ın başarılı büyüme grafiği Capital500 listelerine de yansıdı. Her yıl düzenli olarak basamakları tırmanan havayolu firması bu yıl 131. sıraya yükselirken, Antalya için yapılan değerlendirmede ise zirvede yer aldı.



ULAŞIM SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Corendon Airlines Mali İşler Direktörü İsmail Erkan Erbay, firmanın kurulduğu günden bu yana filo ve hat çeşitliliği olarak düzenli şekilde büyüdüğünü belirterek: