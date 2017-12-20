Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama AŞ tarafından Irak, Suriye ve Gürcistan'a haftada 2 milyon yumurta ihraç ediliyor.

Çorum'da, yumurta üreticilerinin pazarlama ile dağıtım sorunlarının çözülmesi amacıyla kurulan Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama AŞ tarafından Irak, Suriye ve Gürcistan'a haftada 2 milyon yumurta ihraç ediliyor.



Çorum'da yumurta ve tavukçuluk sektörü, kent ekonomisine verdiği katkının yanı sıra ihracatla ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor.



Kentteki yumurta üreticilerinin pazarlama ve dağıtım sorunlarının çözülmesi amacıyla 31 yıl önce 13 üreticinin bir araya gelerek kurduğu Çorum Yumurta Üretim ve Pazarlama AŞ, 500 bin metrekarelik kapalı sistem modern kümeslerde üretilen yumurtaların yurt içi ve yurt dışında pazarlanmasına öncülük ediyor.



Firma; Irak, Suriye ve Gürcistan'a haftada 2 milyon yumurta gönderiyor.

Kuruluş amacı ve yapısıyla yumurtacılık sektöründe örnek olan Çorum Yumurta, ihracattaki başarısı dolayısıyla 1998 yılında "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" unvanı elde ederek, bu alanda diğer firmalara öncü oldu.



"Sektörel Dış Ticaret Unvanı" alan Türkiye'deki tek firma

Şirketin genel müdürü Mehmet Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma bünyesindeki üretici sayısının bir dönem 160'a kadar çıkararak neredeyse kentteki tüm üreticilerin yumurtalarının pazarlanmasını üstlendiğini söyledi.



Çorum Yumurta'nın kendi standartlarını oluşturarak bunların Türkiye'de kabulünü sağladığını dile getiren Ağbal, 1995 yılında başladıkları ihracatta büyük başarı elde ettiklerini söyledi.



Ağbal, 2005 yılındaki kuş gribinden sonra ihracat paylarını küçültüp yurt içinde büyümeye başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu dönemde zincir marketlere satışa başladık. Daha sonra üretici ortakların sayısı azalmasına rağmen üretimdeki payımız düşmedi. Yaklaşık 3 milyon tavuk bulunan çiftliklerimizde şu anda günlük 1 milyon 860 bin, haftalık 12-13 milyon, aylık da yaklaşık 52 milyon yumurta üretilmektedir. 1995'li yıllarda ihracata başlayarak diğer firmalara da öncülük eden firmamız, Sektörel Dış Ticaret Unvanı alan Türkiye'deki tek firmadır. 2005'e kadar üretimin tamamı ihracata verilmiştir. Bugün yüzde 70'i yurt içi, yüzde 15'i yurt dışı, kalanı da Çorum içinde pazarlanmaktadır."



Bugün haftada 2 milyon yumurta ihraç ettiklerini bildiren Ağbal, Türkiye'nin yılda ihraç ettiği yaklaşık 6 milyar yumurtanın 100 milyon civarındaki bölümünü karşıladıklarını, 4-5 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

