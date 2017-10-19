Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Ertem NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen talebin yetersiz olduğunu savunarak, altın sertifikasının daha iyi anlatılması gerektiği söyledi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iki gün önce yaptığı açıklamada, başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade ederek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor" demişti.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen talebin yetersiz olduğunu savundu.
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