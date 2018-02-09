Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, "Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye'nin stratejik şirketlerinin satılması ve el değiştirmesinin karşısında olduğunu söyledi.



Bu tarz işletmelerin blok olarak satılmak yerine halka arz edilmesi gerektiğini söyleyen Ertem, başından beri yapmaları gereken modelin bu olduğunu söyledi.



TRT Haber yayınında konuşan Ertem, "Türk Telekom gibi değerlerimizi ne olursa olsun elden çıkaralım dedik, kötü bir zamanlama ile satılmıştı. Bu hataları tekrar etmemek gerek, çıkış yolu halka arzdır" dedi.



Öte yandan Ertem, faizlerin düşmesi gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.



Ertem, "İlk yapmamız gereken faizleri aşağı çekmek. Bu bankacılık sisteminin de işine yarayacaktır. Siyasi taraf ne gerekiyorsa yapacak ama bankacılık sisteminin de o yönde adım atması gerekiyor" diye konuştu.



Faizlerin düşmesi için piyasa şartları içinde imkan olduğunu kaydeden Ertem, "Bunu yaptığımız zaman enflasyon konusunda da cari açık konusunda da çok önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.



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