Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet sonrası zarar gören yerlerin onarılması için yeni bir fon kurulacağını açıkladı. Afet Yeniden İmar Fonu ismiyle kurulacak fonun amacı, deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kaldırılması olarak açıklandı.