Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere zam hazırlığı

Erdoğan barınma sorununa da değindi. Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı yeniden elden geçirdiklerini, zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutların temellerini attıklarını belirten Erdoğan, özellikle kentsel dönüşüm veyahut da bu depremde zemin etütleri ile bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde, yerinde dönüşümün adımını attıklarını söyledi:

- Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık. Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk.