Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere zam hazırlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.
"EMEKLİLERİMİZİN BAYRAM İKRAMİYESİNİ 2 BİN LİRAYA ÇIKARDIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.
Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kişinin sorununu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerin bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyledi.
Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz." dedi.
Erdoğan barınma sorununa da değindi. Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı yeniden elden geçirdiklerini, zemin ve diğer etütleri biten yerlerde konutların temellerini attıklarını belirten Erdoğan, özellikle kentsel dönüşüm veyahut da bu depremde zemin etütleri ile bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde, yerinde dönüşümün adımını attıklarını söyledi:
- Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzedelerimize sahip çıktık. Barınma sorununun çözümü gündemimizin hep ilk sıralarındaydı. Evi yıkılan, tahrip olan, evine girmekten endişe eden insanımıza başını sokabileceği bir yer vermenin gayretinde olduk.
- Daha önceki ziyaretlerimizde 100 bin konteyneri ilk 3 ay içinde kurma sözü vermiştik. Hamdolsun bu sözümüzü 17 bin fazlasıyla tuttuk. Ayrıca bölgede 910 bini aşkın çadır kurduk. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Malatya'da da 14 bin konutun, 7 bin 131 köy evinin ve 679 ahırın yapımına bismillah dedik. Şehrimizde 70 bini deprem konutu, 25 bin 300'ü köy evi olmak üzere toplam 95 bin 300 afet konutu inşa edeceğiz.
- Bunların yanı sıra 13 bine yakın iş yerimiz de faaliyete geçti. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? 'Bu kadar sürede hastane mi yapılır' diyordu. Yaparsak biz yaparız.
Kaynak: Anadolu Ajansı