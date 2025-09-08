Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL’ye yükseldi, başvuru şartları belli oldu

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

18-29 yaş arasında olmak

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak

Son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi

Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Devletin güvenliğine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlık suçları ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmamak