Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Evlilik kredisi 250 bin TL’ye yükseldi, başvuru şartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yönelik evlilik kredisi desteğinin artırıldığını duyurdu. 18-25 yaş arası çiftler için kredi tutarı 250 bin TL’ye çıkarıldı. İşte başvuru şartları ve detaylar.
EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL’YE ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere verilen evlilik desteğinin artırılacağını açıkladı. 18-25 yaş arasındaki çiftlere 250 bin TL, diğer başvurularda ise 200 bin TL faizsiz kredi verilecek.
ÇOCUK SAHİBİ OLANA ERTELEME İMKÂNI
Erdoğan, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin talep etmeleri halinde her çocuk için 12 ay geri ödeme ertelemesi alabileceğini belirtti. Ayrıca gelir şartı asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek
18-29 yaş arasında olmak
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
Son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını geçmemesi
Resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması
Devletin güvenliğine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlık suçları ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmamak
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Genç çiftler, Aile ve Gençlik Fonu’na e-Devlet üzerinden veya ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden başvuru yapabiliyor.