Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki selden etkilenen Eminönü esnafına 100 liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki selden etkilenen Eminönü esnafının mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdiği belirtildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'daki selden etkilenen Eminönü esnafına kredi verileceğini belirtti.



Kredinin ilgili kuruluş Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 'Acil Destek Programı' kapsamında verileceği aktarıldı.



Kredinin 100 bin liraya kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesi olarak verileceği de paylaşıldı.



ulusal.com.tr



