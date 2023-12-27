Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Asgari Ücreti Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Asgari Ücreti Değerlendirdi
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Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

# Asgari ücret
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