Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Asgari Ücreti Değerlendirdi

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.