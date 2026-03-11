Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı gelmeden önce vatandaşların hesaplarına aktarılacak.

İKRAMİYELER İÇİN TARİH 14 MART

Erdoğan, söz konusu tutarların 14 Mart tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi. Erdoğan ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.