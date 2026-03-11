Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemelerinin bayram öncesinde hesaplara geçeceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaya göre, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı gelmeden önce vatandaşların hesaplarına aktarılacak.

İKRAMİYELER İÇİN TARİH 14 MART

Erdoğan, söz konusu tutarların 14 Mart tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi. Erdoğan ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten İBB davası açıklaması: Mahkeme salonları siyaset arenası değildirAdalet Bakanı Gürlek'ten İBB davası açıklaması: Mahkeme salonları siyaset arenası değildirGündem
Bakan Bayraktar: ''Doğalgaz konusunda endişe duymayın''Bakan Bayraktar: ''Doğalgaz konusunda endişe duymayın''Ekonomi
emekliye bayram ikramiyesi recep tayyip erdoğan
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka açıklaması
Ulusal Kanal susturulamaz!
Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması
Sinpaş Reserve Marmaris
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon
İstanbul'da kaçak cep telefonu operasyonu
Güne operasyon haberleri ile başlanmayacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon
İran: "104 İHA'yı düşürdük"
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 11 Mart Çarşamba Gazete manşetleri 11 Mart Çarşamba
Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol! Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 17 gol!