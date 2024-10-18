Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılında alacağı maaş belli oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu
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Cumhurbaşkanlığı’na ait 2025 yılı bütçe teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklife göre; Temmuz ayında maaşına zam yapılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni maaşı belli oldu.

ERDOĞAN'IN MAAŞI 55 BİN TL ARTTI

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı aylık 183 bin liradan yüzde 30 zamlanarak 238 bin liraya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.

"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü.

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