Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan canlı yayında en düşük emekli aylığına düzenleme mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Yılmaz, bu tür kararların doğrudan değil, kapsamlı analizler sonucunda şekillendiğini vurguladı.

En düşük emekli aylığının prime dayalı bir gelir olmadığını hatırlatan Yılmaz, bu kalemin daha çok sosyal destek niteliği taşıdığını söyledi. Son yıllarda yapılan artışların enflasyon farkı kadar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu tür düzenlemelerin Meclis iradesiyle kanunla hayata geçirildiğini ifade etti.

ARTIŞ NASIL OLACAK?

Kamuoyunda “enflasyon oranında mı artacak, yoksa bunun üzerinde bir düzenleme mi yapılacak” sorularının gündemde olduğunu belirten Yılmaz, bu noktada sayısal etkilere bakılmadan karar verilemeyeceğini dile getirdi. Yılmaz, emekli sayısının büyüklüğüne işaret ederek süreci şu sözlerle anlattı:

“Bunun kararını vermek için elbette bir etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Malum 17 milyon civarında emeklimiz var. Dediğiniz gibi 4 milyon, limiti nerede koyacağınıza bağlı olarak belki daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin.”

Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuyla ilgili yürütülen çalışmalara dair açıklamalarını da hatırlatarak, sürecin kısa süre içinde netleşmesini beklediklerini söyledi. Hükümetin bugüne kadar emeklilerle ilgili yaklaşımının değişmediğini vurgulayan Yılmaz, “İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk” dedi.